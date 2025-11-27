Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Служба госбезопасности предъявила четверым обвинение в изготовлении поддельных документов


27.11.2025   16:36


В рамках продолжающегося расследования уголовного дела, возбужденного Департаментом контрразведки Службы государственной безопасности, были установлены один человек с двойным гражданством Турции и Грузии и трое лиц с гражданством Грузии, которые занимались изготовлением поддельных документов. Информация была распространена Службой государственной безопасности.

Обвиняемые подготовили поддельные документы для шестнадцати граждан Турции, которые должны были представить их в Агентство развития государственных услуг Министерства юстиции для получения вида на жительство в Грузии.

«В ходе расследования установлено, что лица, связанные в различной форме с определенными компаниями – бухгалтеры, переводчики и другие сотрудники – использовали персональные данные директоров компаний и, втайне от их руководителей, подписывали от их имени поддельные трудовые договоры с гражданами Турции, якобы работающими в этих компаниях на определенных должностях. Всем четверым предъявлено обвинение по статье 362 части 1 Уголовного кодекса, которая предусматривает лишение свободы на срок до трех лет», – сообщили в СГБ.


