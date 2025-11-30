Прокуратура Грузии опубликовала официальную информацию об обвинении Алеко Элисашвили (+видео)

30.11.2025 21:04





Прокуратура Грузии опубликовала официальную информацию об обвинении, предъявленном одному из лидеров коалиции «Сильная Грузия — Лело» Алеко Элисашвили.



Прокуратура предъявила Александру Элисашвили обвинение в Тбилисском городском суде по статье «Попытка совершения террористического акта».



Обвинение предусматривает наказание от 10 до 15 лет лишения свободы.



Согласно позиции обвинения, совместное расследование, проведенное прокуратурой Грузии и Министерством внутренних дел, установило, что 29 ноября, примерно в 04:00, Александр Элисашвили, имея при себе огнестрельное оружие, боеприпасы и предметы, необходимые для совершения террористического акта, разбил молотком стекло внешнего фасада здания канцелярии Тбилисского городского суда, и проник внутрь здания суда.



Незаконно проникнув в здание, Александр Элисашвили вылил большое количество горючего вещества, включая мебель и документы, и документы, и попытался устроить поджог в здании.



Согласно версии обвинения, «Элисашвили оказал сопротивление находившимся в здании охранникам и попытался применить огнестрельное оружие. Александр Элисашвили оказывал активное сопротивление сотрудникам службы судебных приставов около 5-6 минут, после чего был нейтрализован и задержан», — говорится в сообщении прокуратуры.











