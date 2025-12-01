Бюджет Службы госбезопасности планируется увеличить почти на треть

Бюджет СГБ увеличится сразу на 128,5 млн лари по сравнению с 2025 годом и достигнет 380 млн лари (около $140 млн). Это следует из проекта бюджета, представленного в парламент министерством финансов.



Недавно в руководстве СГБ произошли радикальные изменения: ведомство возглавил один из лидеров правящей партии Мамука Мдинарадзе. С тех пор каждую неделю ведомство сообщает о громких разоблачениях.



Портал bm.ge отмечает, что в первоначальном проекте, до кадровых перестановок, бюджет ведомства на будущий год увеличивался всего на 14,5 млн лари, до 265 млн лари.



На данный момент известно, что значительная часть увеличенного финансирования будет направлена ​​на повышение заработной платы 3850 сотрудников СГБ. Фонд зарплаты увеличится с текущих 138,7 млн ​​лари до 205,4 млн лари в 2025 году.





