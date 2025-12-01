Восемь человек арестованы в Тбилиси за наркопреступление

Сотрудники полиции Тбилиси и патрульной полиции МВД арестовали 8 человек по обвинению в хранении наркотиков. МВД сообщает об этом.



По данным ведомства, эти преступления караются лишением свободы на срок до 20 лет или пожизненным заключением.



По обвинению в незаконном приобретении, хранении и сбыте наркотических средств в особо крупном размере задержаны: И.М., 2002 года рождения, Л.Ф., 1994 года рождения, ранее судимые: А.Ж., 2005 года рождения, Г.Ч., 1993 года рождения, а также иностранные граждане: А.М., 1989 года рождения, В.Ш., 2006 года рождения, А.О., 1995 года рождения, Ш.Ш., 1987 года рождения.



В ходе обысков в личных и жилых помещениях обвиняемых, а также в ходе проведенного следственного эксперимента сотрудниками правоохранительных органов в указанных ими местах изъяты в качестве вещественных доказательств различные виды наркотических средств, приготовленных к сбыту, в особо крупном размере, в том числе: «марихуана», «Альфа-ПВП», «Клефедрон» и «Метадон». Санкции за совершение указанных преступлений предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет или пожизненного лишения свободы. Расследование ведется по статьям 260, 260-квартал и 273 УК РФ», — говорится в информации.





