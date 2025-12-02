Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Судно, следовавшее из России в Грузию, подверглось нападению в 80 милях от побережья Турции


02.12.2025   11:51


После недавних нападений на два танкера в Черном море, сегодня было атаковано судно, перевозившее подсолнечное масло. Министерство транспорта Турции сообщило: «Судно, следовавшее из России в Грузию, подверглось нападению».

«Танкер MIDVOLGA-2, следовавший из России в Грузию с грузом подсолнечного масла, подвергся нападению в 80 милях (130 км) от побережья Турции. Члены экипажа чувствуют себя хорошо, судно не запрашивало помощи и следует в Синоп своим ходом», — говорится в заявлении министерства.

По данным Главного агентства по морским делам Турции, судно, 13 членов экипажа которого в настоящее время не пострадали, не запрашивало помощи. Судно следует в Синоп с работающими двигателями.


