Врач Константин Чахунашвили, фигурант фильма BBC о химотравлениях, вызван на допрос в СГБ
02.12.2025 12:52
Врача Константина Чахунашвили вызвали на опрос в Службу государственной безопасности. Об этом в соцсети написал сам Чахунашвили.
«Меня вызвали на опрос в СГБ. Сейчас едут в клинику Цицишвили, чтобы вручить повестку. Я потребовал допроса с присутствием судьи», — написал Чахунашвили.
Для справки, BBC подготовила и опубликовала материалы расследования, согласно которым, для разгона протестов в ноябре-декабре 2024 года использовалось вещество «камит», последний раз применявшееся во время Первой мировой войны.
В сюжете, подготовленном BBC, говорилось о воздействии использованного вещества и результатах исследований врачей. Одним из респондентов BBC по этой теме был врач Константин Чахунашвили.
