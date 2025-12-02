Врач Константин Чахунашвили, фигурант фильма BBC о химотравлениях, вызван на допрос в СГБ

Врача Константина Чахунашвили вызвали на опрос в Службу государственной безопасности. Об этом в соцсети написал сам Чахунашвили.



«Меня вызвали на опрос в СГБ. Сейчас едут в клинику Цицишвили, чтобы вручить повестку. Я потребовал допроса с присутствием судьи», — написал Чахунашвили.



Для справки, BBC подготовила и опубликовала материалы расследования, согласно которым, для разгона протестов в ноябре-декабре 2024 года использовалось вещество «камит», последний раз применявшееся во время Первой мировой войны.



В сюжете, подготовленном BBC, говорилось о воздействии использованного вещества и результатах исследований врачей. Одним из респондентов BBC по этой теме был врач Константин Чахунашвили.





