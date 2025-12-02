Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Врач Константин Чахунашвили, фигурант фильма BBC о химотравлениях, вызван на допрос в СГБ


02.12.2025   12:52


Врача Константина Чахунашвили вызвали на опрос в Службу государственной безопасности. Об этом в соцсети написал сам Чахунашвили.

«Меня вызвали на опрос в СГБ. Сейчас едут в клинику Цицишвили, чтобы вручить повестку. Я потребовал допроса с присутствием судьи», — написал Чахунашвили.

Для справки, BBC подготовила и опубликовала материалы расследования, согласно которым, для разгона протестов в ноябре-декабре 2024 года использовалось вещество «камит», последний раз применявшееся во время Первой мировой войны.

В сюжете, подготовленном BBC, говорилось о воздействии использованного вещества и результатах исследований врачей. Одним из респондентов BBC по этой теме был врач Константин Чахунашвили.


