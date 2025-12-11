Двое полицейских арестованы по обвинению в злоупотреблении служебными полномчиями

Арестованы глава Шуахевского районого управления полиции Аджарской автономной республики Вахо Турманидзе и начальник отдела детективов того же управления.



Как говорится в информации МВД Грузии, Вахо Турманидзе обвинил четырех человек в краже древесины в крупном размере с принадлежащей ему частной собственности. Турманидзе злоупотребил своим служебным положением и потребовал от них возместить ущерб, в противном случае, угрожал арестовать.



Что касается начальника отдела детективов, последний, с целью получения личной выгоды от строительства собственных коттеджей на горнолыжном курорте «Годердзи», также неоднократно злоупотреблял своим должностным положением.



«По факту злоупотребления служебным положением (Статья 332-я УК Грузии) сотрудниками Генеральной инспекции МВД Грузии были арестованы два человека.



Следствием было установлено, что глава Шуахевского районого управления полиции Аджарской автономной республики Вахо Турманидзе обвинил 4 человек в краже древесины в крупном размере с принадлежащей ему частной собственности. Турманидзе злоупотребил своим служебным положением и потребовал от них возместить ущерб, в противном случае, угрожал арестовать. Указанную лица реально восприняли угрозы и, несмотря на, что кражи они не совершали, вынуждены были доставить Турманидзе большое количество лесоматериалов.



Следствием также было установлено, что начальник отдела детективов Шуахевского районого управления полиции Аджарской автономной республики с целью получения личной выгоды от строительства собственных коттеджей на горнолыжном курорте «Годердзи», а в частности, для безопасной транспортировки на указанной территории строительных и лесоматериалов он систематически использовал служебные машины, а также, злоупотребляя своим должностным авторитетом, поручал это сотрудникам, находившимся в его подчинении.



В качестве вещественных доказательств изъяты лесоматериалы в большом размере.



Следствие продолжается»»,- говорится в заявлении МВД Грузии.





