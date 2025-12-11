|
В Белостоке построена церковь в честь святого Григория Перадзе
11.12.2025 10:31
В Белостоке (Польша) построена церковь в честь грузинского святого, связаного с Польской автокефальной православной церковью. Его жизнь - это удивительный путь служения, науки, мужества и жертвенности.
Григорий Перадзе родился 13 сентября 1899 года в Грузии. Он окончил духовную семинарию в Тбилиси, участвовал в борьбе за независимость Грузии, преподавал, а затем продолжил обучение в Европе.
В 1931 году он принял монашество и был рукоположён в священники в Париже, где создал православный грузинский приход. Позже по приглашению митрополита Дионисия преподавал в Варшаве.
Судьбоносный поворот наступил 5 мая 1942 года - Перадзе был арестован гестапо и отправлен в концлагерь Аушвиц.
Там он погиб 6 декабря 1942 года.
В 1995 году Грузинская православная церковь причислила его к лику святых мучеников.
