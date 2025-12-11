Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В Белостоке построена церковь в честь святого Григория Перадзе


11.12.2025   10:31


В Белостоке (Польша) построена церковь в честь грузинского святого, связаного с Польской автокефальной православной церковью. Его жизнь - это удивительный путь служения, науки, мужества и жертвенности.

Григорий Перадзе родился 13 сентября 1899 года в Грузии. Он окончил духовную семинарию в Тбилиси, участвовал в борьбе за независимость Грузии, преподавал, а затем продолжил обучение в Европе.

В 1931 году он принял монашество и был рукоположён в священники в Париже, где создал православный грузинский приход. Позже по приглашению митрополита Дионисия преподавал в Варшаве.

Судьбоносный поворот наступил 5 мая 1942 года - Перадзе был арестован гестапо и отправлен в концлагерь Аушвиц.
Там он погиб 6 декабря 1942 года.

В 1995 году Грузинская православная церковь причислила его к лику святых мучеников.


