В Белостоке построена церковь в честь святого Григория Перадзе

В Белостоке (Польша) построена церковь в честь грузинского святого, связаного с Польской автокефальной православной церковью. Его жизнь - это удивительный путь служения, науки, мужества и жертвенности.



Григорий Перадзе родился 13 сентября 1899 года в Грузии. Он окончил духовную семинарию в Тбилиси, участвовал в борьбе за независимость Грузии, преподавал, а затем продолжил обучение в Европе.



В 1931 году он принял монашество и был рукоположён в священники в Париже, где создал православный грузинский приход. Позже по приглашению митрополита Дионисия преподавал в Варшаве.



Судьбоносный поворот наступил 5 мая 1942 года - Перадзе был арестован гестапо и отправлен в концлагерь Аушвиц.

Там он погиб 6 декабря 1942 года.



В 1995 году Грузинская православная церковь причислила его к лику святых мучеников.





