ЕСПЧ обязал Грузию выплатить компенсации 26 пострадавшим в «ночь Гаврилова»

11.12.2025 14:50





Европейский суд по правам человека, в рамках приговора, вынесенного по делу о т. н. ночи Гаврилова, обязал грузинское государство выплату компенсаций.



По решению Страсбургского суда, по делу «Цаава и другие против Грузии» грузинское государство должно выплатить двум заявителям компенсацию за материальный ущерб в размере 75,000 евро каждому, а еще двоим – по 85,000 евро.



В решении указано, что Грузия должна выплатить каждому из истцом компенсации по возмещению нематериального ущерба в разном размере.



Итак, сколько тысяч евро он получит согласно решению Страсбурга:



Давид Курдованидзе – 129 069,60 евро и 30 000 евро

Майя Гомури – 77 479,20 евро и 30 000 евро

Георгий Сулашвили – 81 764,64 евро и 30 000 евро

Лексо Чанкселиани – 258 926,88 евро и 30 000 евро

Мераб Цаава – 20 000 евро

Беслан Кмузов – 20 000 евро.

Заза Сванадзе – 10 000 евро.

Тамар Багашвили – 10 000 евро

Гурам Мурадов – 10 000 евро

Гванца Немсадзе – 5000 евро

Ана Вахтангадзе – 5000 евро

Нино Хозреванидзе – 5000 евро

Гурам Григалашвили – 5000 евро.

Торнике Кошкадзе – 5000 евро.

Георгий Чумбуридзе – 5000 евро.

Давид Бочикашвили – 5000 евро.

Екатерина Абашидзе – 5000 евро.

Георгий Диасамидзе – 5000 евро.

Ираклий Гиоргадзе – 14 000 евро.

Ираклий Чиквиладзе – 14 000 евро.

Николоз Шарвашидзе – 10 000 евро

Дмитрий Почхидзе – 9000 евро.

Ираклий Хвадагиани – 9000 евро.

Дэйвид Шекиладзе – 7000 евро.

Теймураз Дидберашвили – 7000 евро.

Вахтанги Берикашвили – 25 000 евро.



Ущерб должен быть возмещен в течение трех месяцев после вынесения решения.





