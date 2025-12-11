|
ЕСПЧ обязал Грузию выплатить компенсации 26 пострадавшим в «ночь Гаврилова»
11.12.2025 14:50
Европейский суд по правам человека, в рамках приговора, вынесенного по делу о т. н. ночи Гаврилова, обязал грузинское государство выплату компенсаций.
По решению Страсбургского суда, по делу «Цаава и другие против Грузии» грузинское государство должно выплатить двум заявителям компенсацию за материальный ущерб в размере 75,000 евро каждому, а еще двоим – по 85,000 евро.
В решении указано, что Грузия должна выплатить каждому из истцом компенсации по возмещению нематериального ущерба в разном размере.
Итак, сколько тысяч евро он получит согласно решению Страсбурга:
Давид Курдованидзе – 129 069,60 евро и 30 000 евро
Майя Гомури – 77 479,20 евро и 30 000 евро
Георгий Сулашвили – 81 764,64 евро и 30 000 евро
Лексо Чанкселиани – 258 926,88 евро и 30 000 евро
Мераб Цаава – 20 000 евро
Беслан Кмузов – 20 000 евро.
Заза Сванадзе – 10 000 евро.
Тамар Багашвили – 10 000 евро
Гурам Мурадов – 10 000 евро
Гванца Немсадзе – 5000 евро
Ана Вахтангадзе – 5000 евро
Нино Хозреванидзе – 5000 евро
Гурам Григалашвили – 5000 евро.
Торнике Кошкадзе – 5000 евро.
Георгий Чумбуридзе – 5000 евро.
Давид Бочикашвили – 5000 евро.
Екатерина Абашидзе – 5000 евро.
Георгий Диасамидзе – 5000 евро.
Ираклий Гиоргадзе – 14 000 евро.
Ираклий Чиквиладзе – 14 000 евро.
Николоз Шарвашидзе – 10 000 евро
Дмитрий Почхидзе – 9000 евро.
Ираклий Хвадагиани – 9000 евро.
Дэйвид Шекиладзе – 7000 евро.
Теймураз Дидберашвили – 7000 евро.
Вахтанги Берикашвили – 25 000 евро.
Ущерб должен быть возмещен в течение трех месяцев после вынесения решения.
