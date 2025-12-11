Минюст Грузии: Большая палата ЕСПЧ подтвердила право государства использовать спецсредства

11.12.2025 15:40





хранительных органов и государственные учреждения.



«Большая палата Европейского суда вынесла решение по делу «Цаава и другие против Грузии». Решение было оглашено сегодня, 11 декабря 2025 года, на публичном заседании.



Дело касается событий 20–21 июня 2019 года и прекращения демонстрации с применением специальных средств.



Сегодняшним решением Большая палата вновь подтвердила законное право государства использовать специальные средства, когда имеет место нападение и штурм государственных органов. В решении также указано, что эскалация во время демонстрации 20 июня и попытка штурма парламента были поощрены оппозиционными политиками.



Согласно решению Европейского суда, сила и специальные средства должны были применяться исключительно против тех демонстрантов, чьи действия носили насильственный характер. Поскольку тогдашнее руководство Министерства внутренних дел не обеспечило соблюдение этого стандарта и применение пропорциональной силы, были установлены нарушения статей 3, 10 и 11 Европейской конвенции.



В решении Большой палаты также отмечается, что правительство Грузии в полной мере сотрудничало со Страсбургским судом, предоставив всю необходимую информацию и материалы. Поэтому требования заявителей о нарушении государством статьи 38 Конвенции (обязанность содействовать суду) удовлетворены не были.



Суд не счёл необходимым рассматривать жалобу в рамках статьи 13 Конвенции.



Правительство Грузии, с учётом выводов Палаты от 7 мая 2024 года о недостатках расследования, приступило к изучению действий руководства МВД при планировании и осуществлении операции, чтобы оценить их соответствие стандартам Европейского суда. В результате этого расследования 12 ноября 2025 года прокуратура Грузии начала уголовное преследование бывшего министра внутренних дел Георгия Гахария. Расследование продолжается», — говорится в заявлении.



Источник: SOVA

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





