С 2026 года годовая зарплата депутата составит 153 600 лари, премьер-министра — 192 000 лари

11.12.2025 17:26





Парламент уже утвердил бюджет на 2026 год, согласно которому зарплаты 117 000 государственных служащих увеличатся на 10 % до 3,4 млрд лари. Повышение заработной платы коснется также лиц, занимающих высшие политические должности в исполнительной и законодательной ветвях власти.



В Грузии заработная плата должностных лиц привязана к базовой заработной плате государственных служащих. В 2025 году эта цифра составит 1460 лари в месяц, а в 2026 году — 1600 лари. Базовая зарплата умножается на соответствующий коэффициент для данной должности. Например, коэффициент составляет 8 для депутата парламента, 8,5 для министра и 10 для премьер-министра и президента. Следовательно, при каждом пересмотре базового оклада государственных служащих повышаются зарплаты всех чиновников, включая должностных лиц.



В результате с 2026 года годовая зарплата премьер-министра составит 192 000 лари, что на 16 800 лари больше, чем сейчас. Годовая зарплата министра увеличится до 163 200 лари (увеличение на 14 280 лари), а зарплата депутата парламента — до 153 600 лари (увеличение на 13 440 лари).



В 2026 году зарплаты высокопоставленных чиновников будут определены следующим образом:



Президент – коэффициент: 10; годовая зарплата: 192 000 лари; надбавка: 16 800 лари

Премьер-министр – коэффициент: 10; годовая зарплата: 192 000 лари; надбавка: 16 800 лари

Министр – коэффициент: 8,5; годовая зарплата: 163 200 лари; надбавка: 14 280 лари

Первый заместитель министра – коэффициент: 7,5; годовая заработная плата: 144 000 лари; надбавка: 12 600 лари

Заместитель министра – коэффициент: 7,25; годовая заработная плата: 139 200 лари; надбавка: 12 180 лари

Спикер парламента – коэффициент: 10; годовая заработная плата: 192 000 лари; надбавка: 16 800 лари

Первый заместитель спикера парламента – коэффициент: 9,2; годовая заработная плата: 176 640 лари; надбавка: 15 456 лари

Заместитель спикера парламента – коэффициент: 9; годовая заработная плата: 165 120 лари; надбавка: 15 120 лари

Председатель парламентского комитета – коэффициент: 8,6; годовая заработная плата: 165 120 лари; надбавка: 14 448 лари

Первый заместитель председателя парламентского комитета – коэффициент: 8,3; годовая заработная плата: 159 360 лари; надбавка: 13 944 лари

Заместитель председателя комитета Панишнета – коэффициент: 8,2; годовая заработная плата: 157 440 лари; надбавка: 13 776 лари

Председатель парламентской фракции – Коэффициент: 8,5; Годовая заработная плата: 163 200 лари; надбавка: 14 280 лари

Заместитель председателя парламентской фракции – Коэффициент: 8,1; Годовая заработная плата: 155 520 лари; надбавка: 13 608 лари

Член парламента – Коэффициент: 8; годовая заработная плата: 153 600 лари; надбавка: 13 440 лари





