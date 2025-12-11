В Тбилиси, Зестафони и Вани обнаружены нелегальные скотобойни

11.12.2025 16:52





В Тбилиси, Зестафони и Вани сотрудники Национального агентства по продовольствию в ходе мониторинга выявили незаконные скотобойни, в результате чего производственные процессы были приостановлены и наложены штрафы.



По данным Национального агентства по продовольствию, незаконная скотобойня была обнаружена в Шиндиси, в тупике имени Михеила Джавахишвили I.



Частное предприятие работало без регистрации и разрешения в Реестре экономической деятельности; в ходе внеплановой проверки также были выявлены нарушения правил маркировки и отслеживания; 200 кг мяса без маркировки о пригодности к употреблению было опечатано и будет уничтожено в соответствии с законом. Предприниматель был оштрафован, а его деятельность приостановлена до момента регистрации, признания и устранения критических нарушений.



Критические нарушения были также выявлены на незаконных скотобойнях, расположенных по адресу: улица Руставели, 86, Зестапони, и улица Свободы, 4, Вани. В ходе внеплановой проверки инспекторами Имеретинского департамента Агентства было установлено, что предприятия работали без регистрации и признания в качестве предпринимателей. За что помещения были оштрафованы, а их производственный процесс приостановлен», — говорится в заявлении Национального агентства по продовольствию.



По данным ведомства, Национальное агентство по продовольствию осуществляет государственный контроль на скотобойнях по всей стране. Плановые проверки проводятся четыре раза в год без определения уровня риска; Кроме того, проводятся и внеплановые проверки. В этом году было проведено 1035 государственных проверок, выявлено 80 административных правонарушений.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





