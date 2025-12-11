Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Названы три самые популярные образовательные программы в грузинских высших учебных заведениях


11.12.2025   15:32


В 2024-2025 учебном году, по данным на начало учебного года, в государственных и частных высших учебных заведениях Грузии обучалось 187 799 студентов.

По данным Национальной статистической службы, 108 381 из них обучались в государственных высших учебных заведениях, а 79 418 — в частных университетах.

Что касается образовательных программ, то, по статистике, наиболее популярными в Грузии являются социальные науки, бизнес и право. В этих программах по всей стране обучается 66 450 студентов. Из них 37 171 студент обучается в государственных высших учебных заведениях, а 29 279 — в частных.

Второй по популярности образовательной программой является программа «Здравоохранение и социальное обеспечение». В общей сложности на начало 2024-2025 учебного года в эту программу был зачислен 48 201 студент. Примечательно, что при этом 32 414 студентов обучались в частных высших учебных заведениях, а на 15 787 — в государственных университетах.

Третье место занимает научная образовательная программа, в которой за отчетный период обучалось 26 253 студента. При этом 20 365 студентов обучались в государственных университетах, а 5 888 - в частных высших учебных заведениях.


