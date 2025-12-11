|
Кавелашвили: «Грузия находится на верном пути, а несогласные живут в нереальности»
11.12.2025 15:48
Президент Грузии Михаил Кавелашвили заявил, что страна уверенно развивается и движется по «верному пути». По его словам, те, кто с этим не согласен, «живут в нереальности».
«Государство находится на верном пути, и тот, кто это увидит, обязательно присоединится к этому процессу. Он состоявшийся, этот процесс осуществляется, и страна развивается. Не проходит и недели без оценок по различным направлениям – будь то борьба с коррупцией, вопрос прозрачности, права человека, судебная система, экономические вопросы. Это же факты! Кто может это отрицать!? Никто! Страна развивается, это реальность, а нереальность – это то, в чем они живут», – заявил Кавелашвили в интервью телеканалу «Имеди».
К участникам антиправительственных протестов, которые продолжаются в Грузии более года, он обратился со следующими вопросами: «Против чего они протестуют каждый день? Где эти прозападники? Они против Трампа или против европейской бюрократии?».
Данные исследования ISSA, проведенного летом 2025 года, свидетельствуют о том, что Кавелашвили плохо знаком с общественными настроениями. Согласно опросу, 57,7% считают, что Грузия движется в неправильном направлении, и лишь 37,8% поддерживают нынешний курс.
Исследование также зафиксировало заметный разрыв между столицей и регионами: в Тбилиси только 25,3% респондентов заявили, что Грузия развивается в правильном направлении, тогда как по остальной стране этот показатель достиг 43,5%.
Сторонники оппозиции в абсолютном большинстве – 88% – критикуют политический курс. В то же время далеко не все избиратели правящей «Грузинской мечты» поддерживают текущий вектор развития – 85%.
