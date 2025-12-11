|
Конгрессмен США: возмутительно, что муж посла (Грузии) помогает России обходить санкции
11.12.2025 13:44
Конгрессмен США Джо Уилсон комментирует сообщения, распространенные разными СМИ, о том, что муж посла Грузии в США Тамар Талиашвили оказывает юридическую помощь российским бизнесменам, находящимся под санкциями. В социальной сети X Уилсон пишет:
«Возмутительно, что муж посла, назначенного в США режимом «Грузинской мечты», по-видимому, помогает России обходить санкции, направленные на подрыв военной машины Путина.
Министерство финансов США должно изучить этот вопрос. С нетерпением жду продолжения этой истории».
Ранее разные СМИ писали, что Давид Кухалашвили – муж посла США в Грузии Тамар Талиашвили, является основателем и управляющим партнером юридической фирмы, работающей в Москве, и предоставляет юридическую помощь клиентам, которые были включены в санкционные списки США и Европы.
