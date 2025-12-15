Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В аэропорту Кутаиси пресекли ввоз незадекларированного золота и серебра


15.12.2025   19:43


На таможенном пропускном пункте «Аэропорт Кутаиси» выявлены пять фактов ввоза крупной партии незадекларированных золотых и серебряных изделий, включая золотые слитки и серебряные монеты.

По информации Службы доходов, общая таможенная стоимость незадекларированного товара составила 93 364,35 лари.

Как отмечается в сообщении ведомства, материалы дел в отношении двух нарушителей — гражданина Грузии и иностранного гражданина — были переданы в Следственную службу Министерства финансов для дальнейшего реагирования. Еще трое граждан привлечены к ответственности в соответствии с частью первой статьи 168 Таможенного кодекса и оштрафованы на общую сумму 25 761 лари.


