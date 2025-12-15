В аэропорту Кутаиси пресекли ввоз незадекларированного золота и серебра

15.12.2025 19:43





На таможенном пропускном пункте «Аэропорт Кутаиси» выявлены пять фактов ввоза крупной партии незадекларированных золотых и серебряных изделий, включая золотые слитки и серебряные монеты.



По информации Службы доходов, общая таможенная стоимость незадекларированного товара составила 93 364,35 лари.



Как отмечается в сообщении ведомства, материалы дел в отношении двух нарушителей — гражданина Грузии и иностранного гражданина — были переданы в Следственную службу Министерства финансов для дальнейшего реагирования. Еще трое граждан привлечены к ответственности в соответствии с частью первой статьи 168 Таможенного кодекса и оштрафованы на общую сумму 25 761 лари.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





