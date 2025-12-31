СГБ утвердила руководящий документ Разведывательного агентства на 2026-2027 годы

Утверждён руководящий документ Разведывательного агентства Службы государственной безопасности на 2026–2027 годы. Соответствующий приказ, определяющий приоритетные направления внешней разведки, подписал глава СГБ Мамука Мдинарадзе. Информацию распространяет Служба государственной безопасности.



«На встрече, прошедшей в Разведывательном агентстве, глава Службы государственной безопасности подчеркнул значение руководящего документа и отметил, что поставленные цели и задачи будут способствовать переходу агентства на качественно новый этап развития.



План действий на ближайшие два года охватывает ключевые сферы деятельности Разведывательного агентства и инструменты реагирования на риски.



На встрече Мамука Мдинарадзе также заслушал отчёт о деятельности Разведывательного агентства. Глава СГБ поблагодарил каждого сотрудника за проделанную работу, пожелал успехов в дальнейшей деятельности и ещё раз подтвердил полную поддержку агентству», — говорится в информации СГБ.





