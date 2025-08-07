В Тбилиси задержаны трое менеджеров компании, работавшей без регистрации

07.08.2025 14:46





В Тбилиси задержаны трое менеджеров компании, предоставлявшей услуги с виртуальными финансами без надлежащей регистрации. Об этом сообщает Следственная служба Минфина Грузии.



По данным ведомства, компания вела деятельность в Грузии и за рубежом через онлайн-платформу, мобильное приложение и физические пункты обслуживания, не зарегистрировавшись в Национальном банке, как того требует закон.



Следствие установило, что фирма проводила обмен виртуальных активов и наличных, содействуя неконтролируемым международным транзакциям. Общая сумма проведенных операций оценивается в сотни миллионов лари.



В ходе обысков, проведенных в офисах компании на проспекте Агмашенебели, изъяты крупные суммы наличных, техника и документация. На имущество фигурантов наложили арест.



Расследование ведется по статье 192 УК Грузии («незаконная предпринимательская деятельность, совершенная группой лиц»). Она предусматривает от трех до пяти лет лишения свободы. Следствие также проверяет возможное уклонение от уплаты налогов и легализацию доходов.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





