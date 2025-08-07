В Грузии возбуждено уголовное дело по факту гибели гражданина Казахстана

07.08.2025 14:48





В Тбилиси был найден мёртвым 27-летний гражданин Казахстана Чингиз Мусадилов – брат профессионального боксёра Серика Мусадилова.



В последний раз его видели в ночь на 4 августа у одного из ночных заведений в центре города. После этого связь с ним оборвалась. Родные забили тревогу и обратились в полицию.



6 августа СМИ сообщили о гибели Мусадилова. Эту информацию подтвердило посольство Казахстана в Грузии.



Как заявили «Эху Кавказа» в МВД Грузии, расследование начато по статье 115 Уголовного кодекса (доведение до самоубийства). Эту статью применяют в случаях, когда тело обнаружено без явных признаков насильственной смерти.



По предварительной информации, Мусадилов погиб в результате падения с высоты на улице Джавахишвили в центре Тбилиси.



Брат погибшего – Серик Мусадилов – один из самых перспективных тяжеловесов в профессиональном боксе Казахстана. Известный под прозвищем «Панда», он провёл более десяти боёв на профессиональном ринге, большинство из которых завершились нокаутом. В сторис Instagram Серик Мусадилов написал: «Пусть твоя душа попадёт в рай, брат».





