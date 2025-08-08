ГЖД запустила новое мобильное приложение для покупки билетов

08.08.2025 14:39





«Грузинская железная дорога» запустила новое мобильное приложение для покупки билетов. Об этом сообщили в пресс-службе компании.



В программе теперь есть опция выбора мест в вагонах. Раньше в приложении ГЖД такой функции не было, а для выбора конкретного места гражданам приходилось пользоваться сторонними сервисами.



Программа уже доступна для скачивания в App Store и Google Play.





