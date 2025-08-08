Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
ГЖД запустила новое мобильное приложение для покупки билетов


08.08.2025   14:39


«Грузинская железная дорога» запустила новое мобильное приложение для покупки билетов. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В программе теперь есть опция выбора мест в вагонах. Раньше в приложении ГЖД такой функции не было, а для выбора конкретного места гражданам приходилось пользоваться сторонними сервисами.

Программа уже доступна для скачивания в App Store и Google Play.


