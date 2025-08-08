|
|
|
ГЖД запустила новое мобильное приложение для покупки билетов
08.08.2025 14:39
«Грузинская железная дорога» запустила новое мобильное приложение для покупки билетов. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
В программе теперь есть опция выбора мест в вагонах. Раньше в приложении ГЖД такой функции не было, а для выбора конкретного места гражданам приходилось пользоваться сторонними сервисами.
Программа уже доступна для скачивания в App Store и Google Play.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна