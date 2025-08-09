Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Сильный дождь затопил дороги и жилые дома в Батуми


09.08.2025   12:18


В результате проливного дождя оказались затоплены несколько улиц Батуми.

Особенно сложная ситуация в поселении Чаоби, на пересечении улиц Бесики и 26 Мая.

Вода также залила дворы и подвалы жилых домов. Из-за обильных осадков затруднено движение транспорта.

Население просит помощи у местных властей.


