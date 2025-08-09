Сильный дождь затопил дороги и жилые дома в Батуми

09.08.2025 12:18





В результате проливного дождя оказались затоплены несколько улиц Батуми.



Особенно сложная ситуация в поселении Чаоби, на пересечении улиц Бесики и 26 Мая.



Вода также залила дворы и подвалы жилых домов. Из-за обильных осадков затруднено движение транспорта.



Население просит помощи у местных властей.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





