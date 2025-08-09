|
Сильный дождь затопил дороги и жилые дома в Батуми
09.08.2025 12:18
В результате проливного дождя оказались затоплены несколько улиц Батуми.
Особенно сложная ситуация в поселении Чаоби, на пересечении улиц Бесики и 26 Мая.
Вода также залила дворы и подвалы жилых домов. Из-за обильных осадков затруднено движение транспорта.
Население просит помощи у местных властей.
