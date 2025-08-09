|
На затопленных улицах Батуми начались работы по откачке воды
09.08.2025 13:57
По информации мэрии Батуми, на затопленных улицах начались работы по откачке воды с использованием специальной техники. По их же данным, движение транспорта в городе полностью восстановлено.
«В Батуми из-за сильного дождя возникли проблемы. В активном режиме ведутся работы по очистке водосточных и выходящих в море каналов.
Затоплены несколько улиц, дворы, подвалы и первые этажи жилых домов. Начаты работы по откачке воды с использованием спецтехники.
Зафиксированы перебои в движении муниципальных автобусов. На данный момент движение транспорта полностью восстановлено.
Подача электроэнергии восстановлена в большей части города. На данном этапе без электричества остаются 70 абонентов, ведутся восстановительные работы.
Подача воды ограничена в нескольких локациях. Мобилизованы и работают все соответствующие муниципальные службы», - сообщили в ведомстве.
