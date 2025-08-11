Машина полиции залетела в магазин в Батуми

11.08.2025 10:19





В Батуми в ДТП попала машина полиции. Очевидец сообщил «Батумелеби», что машина криминальной полиции сначала врезалась в легковой автомобиль на перекрёстке улиц Грибоедова и Горгиладзе, а затем залетела в магазин.



ДТП произошло сегодня, 10 августа. Предположительно, машина принадлежит Первому отделению полиции Батуми.



Пострадали ли в ДТП люди, неизвестно.







