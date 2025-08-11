Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Машина полиции залетела в магазин в Батуми


11.08.2025   10:19


В Батуми в ДТП попала машина полиции. Очевидец сообщил «Батумелеби», что машина криминальной полиции сначала врезалась в легковой автомобиль на перекрёстке улиц Грибоедова и Горгиладзе, а затем залетела в магазин.

ДТП произошло сегодня, 10 августа. Предположительно, машина принадлежит Первому отделению полиции Батуми.

Пострадали ли в ДТП люди, неизвестно.


