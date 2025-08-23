Тбилиси жена убила мужа холодным оружием

В Тбилиси жена убила мужа холодным оружием.



Убийство было совершено вчера. Сотрудники МВД Грузии уже задержали подозреваемую.



По информации ведомства, ранения холодным оружием были нанесены на почве личной ссоры, после чего мужчина скончался.



«В результате проведенных оперативных мероприятий и следственных действий сотрудники Департамента полиции города Тбилиси, по горячим следам, по обвинению в предумышленном убийстве члена семьи, задержали гражданку Т. Г. 2000 года рождения.



Следствием было установлено, что 22 августа, в Тбилиси, в жилой квартире, на почве личной ссоры, обвиняемая нанесла смертельное ранение холодным оружием своему супругу Л. Г., - 2003 года рождения.



Обвиняемая была задержана по горячим следам, в качестве вещественного доказательства изъято орудие убийства - нож.



Следствие ведется по статье 109-й, пункт "И" Уголовного кодекса Грузии – совершение предумышленного убийства члена семьи при отягчающих обстоятельствах. Обвиняемой грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение»,- говорится в заявлении МВД Грузии.





