Один ченловек задержан за семейное население

Правоохранители задержали человека, систематически наносившего словесные и физические оскорбление супруге, в том числе в присутствии их несовершеннолетних детей.



«В результате оперативных мероприятий и следственных действий сотрудниками Батумского городского управления департамента полиции Аджарии по обвинению в насилии в отношении членов семьи задержан Б.Ш., 1994 года рождения.



За данные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.



Следствием установлено, что обвиняемый, из мотива нетерпимости к равенству мужчин и женщин, систематически оскорблял жену словесно и физически, в том числе в присутствии их несовершеннолетних детей.



Расследование ведется по статьям 126 прима и 11 прима 126 Уголовного кодекса Грузии», — говорится в информации.





