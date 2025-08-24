|
|
|
Один ченловек задержан за семейное население
24.08.2025 12:49
Правоохранители задержали человека, систематически наносившего словесные и физические оскорбление супруге, в том числе в присутствии их несовершеннолетних детей.
По данным МВД, следствием также установлено, что обвиняемый в разное время нанес физическое оскорбление своим несовершеннолетним детям.
«В результате оперативных мероприятий и следственных действий сотрудниками Батумского городского управления департамента полиции Аджарии по обвинению в насилии в отношении членов семьи задержан Б.Ш., 1994 года рождения.
За данные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.
Следствием установлено, что обвиняемый, из мотива нетерпимости к равенству мужчин и женщин, систематически оскорблял жену словесно и физически, в том числе в присутствии их несовершеннолетних детей.
Следствием также установлено, что обвиняемый в разное время наносил физическое оскорбление и своим несовершеннолетним детям.
В результате оперативных мероприятий и следственных действий, полиция задержала Б.Ш. в качестве обвиняемого.
Расследование ведется по статьям 126 прима и 11 прима 126 Уголовного кодекса Грузии», — говорится в информации.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна