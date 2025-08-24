|
Один из охранников «ЭнгурГЭС» задержан за наркопреступление
24.08.2025 15:23
МВД сообщает о задержании младшего инспектора отдела охраны объектов ООО «ЭнгурГЭС» главного управления региональной охранной полиции Самегрело-Земо Сванети департамента охранной полиции МВД Грузии.
Утверждается, что он незаконно приобрел и хранил наркотическое средство, содержащее «метадон»
По данным МВД, при личном досмотре у него изъяли вещество, отмечается, что за это преступление грозит до 6 лет лишения свободы.
