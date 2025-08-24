Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Один из охранников «ЭнгурГЭС» задержан за наркопреступление


24.08.2025   15:23


МВД сообщает о задержании младшего инспектора отдела охраны объектов ООО «ЭнгурГЭС» главного управления региональной охранной полиции Самегрело-Земо Сванети департамента охранной полиции МВД Грузии.

Утверждается, что он незаконно приобрел и хранил наркотическое средство, содержащее «метадон»

По данным МВД, при личном досмотре у него изъяли вещество, отмечается, что за это преступление грозит до 6 лет лишения свободы.


