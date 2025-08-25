Пожар в ущелье Цовати в Тушетии ликвидирован

25.08.2025 10:39





Пожар в ущелье Цовати в Тушетии ликвидирован. Указанную информацию распространяет Служба управления чрезвычайными ситуациями.



По сводкам службы, пострадавших нет.



Напомним, что в альпийской зоне ущелья Цовати произошло возгорание травы.





