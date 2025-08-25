Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Пожар в ущелье Цовати в Тушетии ликвидирован


25.08.2025   10:39


Пожар в ущелье Цовати в Тушетии ликвидирован. Указанную информацию распространяет Служба управления чрезвычайными ситуациями.

По сводкам службы, пострадавших нет.

Напомним, что в альпийской зоне ущелья Цовати произошло возгорание травы.


