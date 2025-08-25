Станция метро «Варкетили» откроется для пассажиров 26 августа

По данным мэрии Тбилиси, станция метро «Варкетили» откроется для пассажиров уже завтра, однако в связи с продолжающимися реабилитационными работами станция будет обслуживать пассажиров по изменённому графику.



«В отличие от стандартного графика работы, станция метро будет работать с 07:00 до 23:00. Что касается других станций метро, ​​они будут обслуживать пассажиров в обычном режиме.



Кроме того, для обеспечения быстрого и бесперебойного движения пассажиров, направление эскалаторов будет изменено: пассажиры будут входить на станцию ​​по левому эскалатору вместо правого, а пассажиры, выходящие со станции, смогут покидать её по правому эскалатору», — говорится в заявлении мэрии.



Обслуживание пассажиров на станции метро приостановлено с 12 июля.





