В Аджарии установлены десять новых спасательных постов


25.08.2025   12:47


В целях обеспечения безопасности граждан в Аджарском регионе, на побережье Чёрного моря размещены десять новых спасательных постов.

Об этом говорится в информации Службы по управлению чрезвычайными ситуациями.

«В Аджарском регионе, на побережье Чёрного моря, с целью усиления мониторинга и мер безопасности, при поддержке правительства Аджарии были размещены десять новых спасательных постов. Данное изменение направлено на обеспечение безопасности граждан на побережье Чёрного моря, особенно в период морского сезона. Дополнительные посты значительно повысят эффективность наблюдения за акваторией и оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации. Служба по управлению чрезвычайными ситуациями ещё раз призывает граждан соблюдать правила, действующие на побережье, и учитывать указания спасателей — ради их жизни и здоровья», — отмечается в сообщении службы.


