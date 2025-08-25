Полиция продолжает штрафовать самокатчиков и велосипедистов

Правоохранители всё еще выписывают штрафы тем, кто передвигается по проезжей части на велосипеде или самокате. Об этом рассказывают как местные, так и экспаты.



«Оштрафовали, ездил на электроскутере. По словам господина инспектора, на проезжей части и автобусной полосе можно передвигаться только на мотоцикле или самокате. Правда, он не ответил, что же является самокатом и считается ли мой скутер таковым», — пишет Гиорги Бацикадзе.



Штрафы в 100 лари выписывают за «создание аварийной ситуации или препятствование дорожному движению» — по третьей части статьи 127 КоАП Грузии. В кодексе при этом не сказано, что на самокате или велосипеде нельзя ездить по дорогам (а на некоторых ее полосах даже нарисованы велосипеды и самокаты).



Обжаловать штраф можно в течение десяти дней, написав соответствующее заявление в орган, который выписал штраф. В данном случае это МВД Грузии. Согласно информации центра обслуживания МВД, сделать это можно только письменно. В жалобе нужно указать имя и фамилию, личные данные, адрес, а также обосновать неправомерность штрафа.





