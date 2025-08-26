Cтанция метро «Варкетили» возобновила обслуживание пассажиров

26.08.2025 10:34





С сегодняшнего дня станция метро «Варкетили» возобновит обслуживание пассажиров, однако, исходя из реабилитационных работ, станция будет работать по измененному рабочему распорядку. Указанную информацию распространяет Тбилисская мэрия.



По заявлению мэрии, в отличие от стандартного рабочего распорядка, станция метро будет работа с 07:00 до 23:00.



«Что касается остальных станций метро, они будут обслуживать пассажиров в обычном режиме.



Помимо этого, с целью быстрого и бесперебойного перемещения граждан, будет изменено направление эскалаторов, спускающиеся будут пользоваться левым эскалатором, поднимающиеся же - правым.



Станция метро «Варкетили» прекратила работу 12 июля, после чего были проведены реабилитационные работы чугунных креплений и железобетонной арки перрона. Полная реабилитации станции будет завершена до конца года»,- говорится в заявлении Тбилисской мэрии.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





