Cтанция метро «Варкетили» возобновила обслуживание пассажиров
26.08.2025 10:34
С сегодняшнего дня станция метро «Варкетили» возобновит обслуживание пассажиров, однако, исходя из реабилитационных работ, станция будет работать по измененному рабочему распорядку. Указанную информацию распространяет Тбилисская мэрия.
По заявлению мэрии, в отличие от стандартного рабочего распорядка, станция метро будет работа с 07:00 до 23:00.
«Что касается остальных станций метро, они будут обслуживать пассажиров в обычном режиме.
Помимо этого, с целью быстрого и бесперебойного перемещения граждан, будет изменено направление эскалаторов, спускающиеся будут пользоваться левым эскалатором, поднимающиеся же - правым.
Станция метро «Варкетили» прекратила работу 12 июля, после чего были проведены реабилитационные работы чугунных креплений и железобетонной арки перрона. Полная реабилитации станции будет завершена до конца года»,- говорится в заявлении Тбилисской мэрии.
