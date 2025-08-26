В атмосферном воздухе фиксируется рост концентрации твёрдых частиц

26.08.2025 17:34





С 26 июля в восточной части Грузии фиксируется рост концентрации твёрдых частиц (PM10 и PM2.5) в атмосферном воздухе.



По данным Национального агентства окружающей среды, процесс носит трансграничный характер и вызван слабым распространением пылевых масс из пустынь, идущих с северо-востока.



Агентство продолжает непрерывный мониторинг качества атмосферного воздуха через автоматические станции.



Любой желающий может ознакомиться с текущим состоянием воздуха и получить медицинские рекомендации на портале качества атмосферного воздуха: air.gov.ge (раздел «რეკომენდაციების» / «Рекомендации»).



Вот краткие рекомендации для населения при росте концентрации твёрдых частиц (PM10 и PM2.5) в воздухе:



Для здоровья



По возможности ограничьте время пребывания на улице, особенно в часы пик загрязнения.



Дети, пожилые люди, беременные женщины и лица с заболеваниями дыхательных путей или сердца должны быть особенно осторожны.



При необходимости выхода на улицу используйте защитные маски (N95 или аналогичные).



В помещении



Закройте окна и двери, чтобы снизить проникновение пыли.



Используйте очистители воздуха или кондиционеры с фильтрацией (HEPA-фильтры).



Избегайте курения и зажигания свечей в доме — они дополнительно ухудшают воздух.



Физическая активность



Откажитесь от активных физических нагрузок на открытом воздухе (бег, спорт, длительные прогулки).



Занимайтесь спортом дома или в закрытых хорошо вентилируемых помещениях.



Питание и режим



Пейте больше жидкости — это помогает организму легче переносить воздействие загрязнённого воздуха.



Употребляйте продукты, богатые антиоксидантами (овощи, фрукты, орехи).



Если у вас появились кашель, затруднённое дыхание, боли в груди или головокружение — рекомендуется обратиться к врачу.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





