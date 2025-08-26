Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В атмосферном воздухе фиксируется рост концентрации твёрдых частиц


26.08.2025   17:34


С 26 июля в восточной части Грузии фиксируется рост концентрации твёрдых частиц (PM10 и PM2.5) в атмосферном воздухе.

По данным Национального агентства окружающей среды, процесс носит трансграничный характер и вызван слабым распространением пылевых масс из пустынь, идущих с северо-востока.

Агентство продолжает непрерывный мониторинг качества атмосферного воздуха через автоматические станции.

Любой желающий может ознакомиться с текущим состоянием воздуха и получить медицинские рекомендации на портале качества атмосферного воздуха: air.gov.ge (раздел «რეკომენდაციების» / «Рекомендации»).

Вот краткие рекомендации для населения при росте концентрации твёрдых частиц (PM10 и PM2.5) в воздухе:

Для здоровья

По возможности ограничьте время пребывания на улице, особенно в часы пик загрязнения.

Дети, пожилые люди, беременные женщины и лица с заболеваниями дыхательных путей или сердца должны быть особенно осторожны.

При необходимости выхода на улицу используйте защитные маски (N95 или аналогичные).

В помещении

Закройте окна и двери, чтобы снизить проникновение пыли.

Используйте очистители воздуха или кондиционеры с фильтрацией (HEPA-фильтры).

Избегайте курения и зажигания свечей в доме — они дополнительно ухудшают воздух.

Физическая активность

Откажитесь от активных физических нагрузок на открытом воздухе (бег, спорт, длительные прогулки).

Занимайтесь спортом дома или в закрытых хорошо вентилируемых помещениях.

Питание и режим

Пейте больше жидкости — это помогает организму легче переносить воздействие загрязнённого воздуха.

Употребляйте продукты, богатые антиоксидантами (овощи, фрукты, орехи).

Если у вас появились кашель, затруднённое дыхание, боли в груди или головокружение — рекомендуется обратиться к врачу.


