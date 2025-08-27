|
В центральном парке Кобулети погибли павлины, подаренные местному самоуправлению
27.08.2025 19:41
Вольер для птиц был обустроен мэрией еще перед прошлыми парламентскими выборами, однако с самого начала оставалось неясным, какое ведомство отвечало за уход и содержание павлинов.
Ранее в мэрии заявляли, что птицы были куплены, но позже выяснилось, что их подарили. Кто именно был дарителем — так и не уточнили. Не раскрывалось также, по чьей инициативе появились вольеры и сколько денег потратили на проект.
У мэрии не было опыта ухода за птицами, и с самого начала оставалось непонятным, как и за какие средства должны обеспечивать кормление павлинов.
Причина гибели птиц пока неизвестна. Местные СМИ обратились в мэрию Кобулети за разъяснениями — в случае получения официального ответа материал будет обновлён.
