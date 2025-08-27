В центральном парке Кобулети погибли павлины, подаренные местному самоуправлению

Вольер для птиц был обустроен мэрией еще перед прошлыми парламентскими выборами, однако с самого начала оставалось неясным, какое ведомство отвечало за уход и содержание павлинов.



Ранее в мэрии заявляли, что птицы были куплены, но позже выяснилось, что их подарили. Кто именно был дарителем — так и не уточнили. Не раскрывалось также, по чьей инициативе появились вольеры и сколько денег потратили на проект.



У мэрии не было опыта ухода за птицами, и с самого начала оставалось непонятным, как и за какие средства должны обеспечивать кормление павлинов.



Причина гибели птиц пока неизвестна. Местные СМИ обратились в мэрию Кобулети за разъяснениями — в случае получения официального ответа материал будет обновлён.





