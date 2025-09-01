|
За последние 6 месяцев в Грузии произошло 47 267 дорожно-транспортных происшествий
01.09.2025 14:35
За последние 6 месяцев в Грузии произошло 47 267 дорожно-транспортных происшествий. Об этом свидетельствует статистика Министерства внутренних дел. Из них 4 220 — по Уголовному кодексу, а 43 047 — по Кодексу об административных правонарушениях.
Согласно той же статистике, за 6 месяцев погибли 328 человек, а 5 579 получили ранения.
По данным Министерства внутренних дел, наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий, почти 62%, приходится на Тбилиси. Согласно статистике, количество аварий в столице, как по Уголовному кодексу, так и по Кодексу об административных правонарушениях, составило 29 135. В результате в Тбилиси погибли 78 человек, а 2 404 получили ранения.
Что касается причин наибольшего количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях за первые 6 месяцев текущего года, статистика распределилась следующим образом:
• Выезд на встречную полосу или нарушение правил обгона – погибло 83 человека
• Превышение установленной скорости – 82 человека
• Плохой маневр на повороте - 70 человек
• Нарушение правил перехода дороги пешеходом – 56 человек
• Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения – 43 человека
• Несоблюдение безопасной дистанции – 28 человек и т. д.
