Четверть школ в Грузии будет отапливаться зимой дровами

02.09.2025





В Грузии четверть школ зимой продолжит отапливаться дровяными печами. Как следует из тендеров, опубликованных на сайте Агентства государственных закупок, государство закупит для 617 школ 5 766 тонн топливных брикетов. На это из бюджета страны будет потрачено 5 478 175 лари: около 2,2 млн лари — для школ в Западной Грузии и 3 млн лари — для школ в Восточной.



Поставкой топлива займутся две компании:



В Восточной Грузии — ООО «Рамази», 100% акций которой принадлежит Рамазу Джинчарадзе, директор — Арчил Гогебашвили;



В Западной Грузии — ООО «Варджи», владельцем компании полностью является Торнике Джамагидзе, директор — Арчил Джамагидзе.



К началу 2024/2025 учебного года в стране насчитывалось 2 294 школы, и, как видно, каждая четвёртая из них по-прежнему будет отапливаться печами.





