Малолетний ребенок погиб в результате пожара в Тбилиси


02.09.2025   11:16


По информации Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, в одноэтажном доме, расположенном в Глданском районе Тбилиси, произошел пожар. Погиб малолетний ребенок.

Происшествие произошло сегодня.

Причина возникновения пожара в настоящее время не известны.


