Малолетний ребенок погиб в результате пожара в Тбилиси
02.09.2025 11:16
По информации Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, в одноэтажном доме, расположенном в Глданском районе Тбилиси, произошел пожар. Погиб малолетний ребенок.
Происшествие произошло сегодня.
Причина возникновения пожара в настоящее время не известны.
