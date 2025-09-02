Малолетний ребенок погиб в результате пожара в Тбилиси

По информации Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, в одноэтажном доме, расположенном в Глданском районе Тбилиси, произошел пожар. Погиб малолетний ребенок.



Происшествие произошло сегодня.



Причина возникновения пожара в настоящее время не известны.





