Ограбление АЗС в Тбилиси – двое задержаны
04.09.2025 12:21
Полиция задержала в Тбилиси двух человек по обвинению в ограблении автозаправочной станции. Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.
Обвиняемые – 40-летний Т.Ц. и 31-летний А.К., который в прошлом был судим, а ныне отбывает наказание условно.
Следствие установило, что злоумышленники с ножом напали на оператора АЗС и, угрожая убийством, отобрали определенную сумму денег. Налетчики скрылись с места, но вскоре были задержаны. В качестве вещдоков у них изъяли орудие преступления, а также похищенные наличные.
Следствие продолжается по статье «разбой» (179 УК Грузии). Задержанным грозит от 6 до 9 лет тюрьмы.
