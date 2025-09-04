Из-за футбола движение транспорта в Тбилиси будет ограничено

04.09.2025 13:04





4 и 7 сентября пройдут отборочные матчи ЧМ по футболу между сборными Грузии и Турции, а также Грузии и Болгарии, в связи с чем движение транспорта в районе стадиона «Динамо Арена» частично и поэтапно ограничат.



Ограничение будет действовать оба дня с 10:00 до 00:00. В это время движение будет запрещено по улицам Георгия Цабадзе, Дмитрия Кипиани и Метревели, а также по проспекту Акакия Церетели, сообщили в мэрии.



Движение транспорта будет возможно по улицам Тевдоре Мгвдели, Абастумани, Михаила Цинамдзгвришвили, проспекту Тамар Мепе, а также по улицам Арчила Курдиани, Шота Иаманидзе и Мурмана Лебанидзе.



В период ограничений изменения движения коснутся и общественных автобусов №384, №386, №311, №320, №315, №327, №306, №308, №381 и маршруток №541, №551, №536 и № 431. Тут об их маршрутах подробней.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





