Из-за футбола движение транспорта в Тбилиси будет ограничено


04.09.2025   13:04


4 и 7 сентября пройдут отборочные матчи ЧМ по футболу между сборными Грузии и Турции, а также Грузии и Болгарии, в связи с чем движение транспорта в районе стадиона «Динамо Арена» частично и поэтапно ограничат.

Ограничение будет действовать оба дня с 10:00 до 00:00. В это время движение будет запрещено по улицам Георгия Цабадзе, Дмитрия Кипиани и Метревели, а также по проспекту Акакия Церетели, сообщили в мэрии.

Движение транспорта будет возможно по улицам Тевдоре Мгвдели, Абастумани, Михаила Цинамдзгвришвили, проспекту Тамар Мепе, а также по улицам Арчила Курдиани, Шота Иаманидзе и Мурмана Лебанидзе.

В период ограничений изменения движения коснутся и общественных автобусов №384, №386, №311, №320, №315, №327, №306, №308, №381 и маршруток №541, №551, №536 и № 431. Тут об их маршрутах подробней.


