Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

На 109-м км дороги Мцхета-Степанцминда-Ларс временно ограничено движение автотранспорта


10.09.2025   11:20


«На 109-м километре автодороги Мцхета–Степанцминда–Ларс временно ограничено движение автотранспорта», – об этом сообщает Департамент автомобильных дорог.

По информации ведомства, ограничение движения связано с крупным оползнем, сошедшим в результате сильного дождя.

«На 109-м километре международной автодороги Мцхета–Степанцминда–Ларс в результате сильного дождя сошла большая масса грунта. В связи с этим на указанном участке временно ограничено движение всех видов автотранспорта», – говорится в сообщении.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна