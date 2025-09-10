На 109-м км дороги Мцхета-Степанцминда-Ларс временно ограничено движение автотранспорта

10.09.2025 11:20





«На 109-м километре автодороги Мцхета–Степанцминда–Ларс временно ограничено движение автотранспорта», – об этом сообщает Департамент автомобильных дорог.



По информации ведомства, ограничение движения связано с крупным оползнем, сошедшим в результате сильного дождя.



«На 109-м километре международной автодороги Мцхета–Степанцминда–Ларс в результате сильного дождя сошла большая масса грунта. В связи с этим на указанном участке временно ограничено движение всех видов автотранспорта», – говорится в сообщении.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





