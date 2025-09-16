В Кутаиси задержали нескольких человек за нападение на врачей и полицию

16.09.2025 14:10





В Кутаиси несколько граждан были задержаны по статьям о насилии и сопротивлении полиции.



Инцидент произошёл в одной из клиник, куда задержанных доставили для прохождения наркотеста. Они отказались от процедуры, после чего сначала физически напали на врачей, а затем — на полицейских.



В МВД подтвердили факт происшествия и сообщили, что расследование начато по статьям: 126 УК Грузии — насилие, 353 УК Грузии — сопротивление, угроза или насилие в отношении представителя общественного порядка.



При этом ведомство не уточняет, сколько именно человек задержано, а также какие повреждения могли получить медики или полицейские.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





