Дерево упало на детей в парке Ваке

Дерево упало на детей в парке Ваке Никто из них не пострадал, легкие травмы получила учительница, закрывшая детей собой. Об инциденте сообщает сотрудница издания Tabula Натиа Габуниа. Она же опубликовала видео с рухнувшим деревом.



«Конечно, мэрия проводит проверки, но, к сожалению, такое случается». Каха Каладзе прокомментировал падение дерева в парке Ваке



По словам Каладзе, представители соответствующих служб мэрии ежедневно осматривают и обслуживают площади и парки, «однако никто не застрахован от стихийных бедствий».



«На месте никого [из представителей] не было. Конечно, мэрия проводит проверки, но, к сожалению, такое случается. Это нормальное, естественное явление — иногда падает дерево, иногда что-то повреждается. У нас есть видеозаписи, ведется мониторинг. Не распространяйте ложь и обман. Наши службы ежедневно обслуживают площади и парки. Конечно, такие факты неприятны, но происходят стихийные процессы, предотвратить которые невозможно», — сказал Каха Каладзе.



Контекст. О падении дерева в парке Ваке на детей сообщила сотрудница издания Tabula Натиа Габуниа.





