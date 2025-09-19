Из-за аварии на газопроводе прервано снабжение 17 000 абонентов в Дигоми и Глдани

По данным «Тбилиси энерджи», из-за аварии на газопроводе временно прервано газоснабжение 17 000 абонентов в Дигоми и Глдани.



В частности, из-за аварии на газопроводе снабжение прекращено 19 сентября с 00:15.



Отключение коснулось жилых домов и коммерческих объектов в Дигоми, Диди Дигоми и Глдани.



Восстановление подачи газа начнётся в 10:00 и продлится до 21:00.



«Тбилиси энерджи» приносит извинения за причинённые неудобства.



Компания призывает быть осторожными и не оставлять газовые краны открытыми.



«Если вы почувствуете запах газа, позвоните по следующим номерам: горячая линия: +995 32 2404004; служба быстрого реагирования: 114», - говорится в информации.





