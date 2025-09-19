Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Из-за аварии на газопроводе прервано снабжение 17 000 абонентов в Дигоми и Глдани


19.09.2025   10:22


По данным «Тбилиси энерджи», из-за аварии на газопроводе временно прервано газоснабжение 17 000 абонентов в Дигоми и Глдани.

В частности, из-за аварии на газопроводе снабжение прекращено 19 сентября с 00:15.

Отключение коснулось жилых домов и коммерческих объектов в Дигоми, Диди Дигоми и Глдани.

Восстановление подачи газа начнётся в 10:00 и продлится до 21:00.

«Тбилиси энерджи» приносит извинения за причинённые неудобства.

Компания призывает быть осторожными и не оставлять газовые краны открытыми.

«Если вы почувствуете запах газа, позвоните по следующим номерам: горячая линия: +995 32 2404004; служба быстрого реагирования: 114», - говорится в информации.


