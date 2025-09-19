Начинается реабилитация и техобновление здания Тбилисской филармонии

Starring Georgia начинает процесс полной реабилитации и технического обновления здания Тбилисской филармонии. По информации Starring Georgia, это решение было принято с учётом тяжелого состояния здания.



«Проект реализуется при поддержке администрации правительства Грузии, Министерства культуры, Министерства инфраструктуры и Фонда муниципального развития Грузии. На протяжении многих лет концертный зал устарел, инфраструктура изношена и не соответствует требованиям современного концертного пространства. Главный концертный зал Тбилиси не обладает ресурсами, чтобы принимать мероприятия на высоком уровне и, учитывая существующие вызовы, выполнять свою историческую функцию. После завершения работ столица получит главный концертный зал, соответствующий современным стандартам, который вновь станет главным культурным центром Тбилиси. Обновление здания подразумевает существенное расширение его функционального назначения. С учётом статуса культурного памятника, аутентичный облик здания будет сохранён, при этом будут отремонтированы внутренние помещения, а техническая часть полностью модернизирована. Филармония будет оснащена новейшей техникой, высококачественными системами звука и освещения, что позволит принимать как местные, так и международные мероприятия. Цель проекта – сделать филармонию акселератором современного искусства, определяющим ритм культурной жизни города.



В административной части здания будут размещены: студия звукозаписи, мастерская для сценических художников, школа для молодых людей, заинтересованных в креативных индустриях, экспериментальная сцена, социальное пространство и музей филармонии. Проект будет способствовать развитию индустрии развлечений в Грузии. Это поможет артистам в самореализации и профессиональном росте, увеличит творческое разнообразие в стране и создаст платформу для проведения как местных, так и международных мероприятий», – говорится в сообщении Starring Georgia.



Кроме того, для сохранения культурного наследия филармонии и передачи её истории новым поколениям запускается проект «Филармония в кадрах времени», в рамках которого уже ведётся учёт и оцифровка ценных аудио-, видео-, фото- и документальных материалов, сохранившихся в здании.



«В рамках проекта будет сохранена значимая историческая память и усилена эмоциональная связь молодого поколения с филармонией – тем культурным символом, который десятилетиями являлся главным культурным хабом музыкальной жизни Грузии. Стоит отметить, что здание филармонии с 2024 года стало частью экосистемы Starring Georgia. В этом контексте важно создать инклюзивную среду и увеличить доступность существующих сервисов и пространств. Обновлённая филармония будет адаптирована для людей с ограниченными возможностями. Уже три года Starring Georgia успешно функционирует. Эта команда создала в стране исторические прецеденты и вывела Грузию на карту мировой индустрии развлечений. За это время на организованных ими концертах побывало более 200 000 зрителей. В страну приехало более 40 000 иностранных туристов, а Грузия принимала таких мировых артистов, как Guns N’ Roses, Bruno Mars, Imagine Dragons, Justin Timberlake, Scorpions, The Killers и других», – говорится в сообщении Starring Georgia.





