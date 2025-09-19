Агентство морского транспорта Грузии: Заходов судов, подпадающих под санкции, в порты Грузии не зафиксировано

«Агентство морского транспорта Грузии, как государственный орган, осуществляющий надзор за портами, сообщает, что заходов судов, подпадающих под санкции, в порты Грузии не зафиксировано», — об этом говорится в заявлении Агентства морского транспорта Грузии.



Как указано в заявлении, контроль заходов во все порты Грузии осуществляется в строгом соответствии с международным правом и национальным законодательством.



«В 2025 году дважды — в январе и июле — суда под флагом Российской Федерации заходили в морской порт Батуми с транзитным грузом бензина, при этом страной назначения была указана Армения. Оба судна впоследствии, 19 сентября 2025 года, были включены в санкционный список Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии.



Во время захода в грузинские порты и выхода из территориальных вод Грузии эти суда не подпадали под действующие санкции. Морское транспортное агентство Грузии вновь подтверждает, что вход в любые порты страны осуществляется с соблюдением международного права и национального законодательства.



Агентство продолжает обеспечивать соблюдение международных стандартов морской безопасности, защиты, охраны окружающей среды, а также санкционных режимов, действующих на момент захода судна. Порты Грузии не используются для обхода санкций третьими странами.



Следует отметить, что каждый корабль, входящий в грузинские порты, должен получить согласование с компетентными государственными органами ещё до входа в территориальные воды Грузии. Эти меры направлены на ограничение движения судов, подпадающих под санкции, в грузинских портах», — говорится в заявлении Агентство морского транспорта Грузии.





