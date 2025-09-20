Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В Хелвачаури вышла из берегов река Мачахела – подтоплены жилые дома


20.09.2025   14:52


В Аджарии, в ущелье Мачахела, вышла из берегов река Мачахала, что создало большие проблемы. По информации местных жителей, подтоплены жилые дома и угодья.

Как сообщили агентству «Интерпрессньюс» в мэрии Хелвачаури, опасности для местного населения нет. Там также пояснили, что на месте работают все соответствующие службы муниципалитета.

«В результате резкого ухудшения погоды, в реке Мачахела увеличился уровень воды, и она вышла из берегов. Повреждена близлежащая ресторанная инфраструктура и подтоплено несколько жилых домов. На данном этапе опасности для населения нет.

Представители соответствующих служб мэрии Хелвачаури находятся на месте. Ведутся интенсивные работы по очистке территории»,- заявили в местной мэрии.


