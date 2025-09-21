Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Обильные осадки создали проблемы в Поти - затоплены улицы и дворы


21.09.2025   12:43


В Поти обильные осадки создали проблемы в нескольких районах города. Затоплены улицы и дворы, затруднено передвижение пешеходов и легковых автомобилей. Вода также залила первые этажи жилых домов. Из-за продолжительных и сильных дождей водосточные каналы с трудом пропускают воду.

Местные жители говорят, что вода повредила бытовые предметы. Также пострадал один из цветочных магазинов, где уничтожены почти все растения. Жители Поти говорят, что не помнят столь сильного и продолжительного дождя.

В мэрии муниципалитета Поти заявляют, что мобилизованы все соответствующие службы. По их информации, на данный момент проводится учет пострадавших семей для оказания им помощи в рамках имеющихся возможностей.


