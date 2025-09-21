Обильные осадки создали проблемы в Поти - затоплены улицы и дворы

21.09.2025 12:43





В Поти обильные осадки создали проблемы в нескольких районах города. Затоплены улицы и дворы, затруднено передвижение пешеходов и легковых автомобилей. Вода также залила первые этажи жилых домов. Из-за продолжительных и сильных дождей водосточные каналы с трудом пропускают воду.



Местные жители говорят, что вода повредила бытовые предметы. Также пострадал один из цветочных магазинов, где уничтожены почти все растения. Жители Поти говорят, что не помнят столь сильного и продолжительного дождя.



В мэрии муниципалитета Поти заявляют, что мобилизованы все соответствующие службы. По их информации, на данный момент проводится учет пострадавших семей для оказания им помощи в рамках имеющихся возможностей.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





