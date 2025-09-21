Ущелье Легвтахеви в Тбилиси вновь открыто после двухлетней реконструкции

21.09.2025 17:27





В Тбилиси после почти двух лет масштабных инфраструктурных работ открыли ущелье Легвтахеви (Инжирное ущелье) – одну из самых популярных туристических локаций в историческом центре города. Об окончании проекта в пятницу сообщила мэрия.



Основные работы были направлены на укрепление скалистых склонов по дороге к знаменитому 22-метровому водопаду. Чтобы защитить посетителей от возможных камнепадов, над тропинками установили специальные сетки. Одновременно в ущелье обновили мосты через речку Цавкисисцкали, появилось новое освещение, скамейки и урны.



«Теперь это место полностью безопасно и комфортно как для туристов, так и для жителей города», – заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе, отметивший, что ранее ситуация была «очень тяжелой» и здесь действительно фиксировались случаи падения камней.



Проект реализован при участии немецких и австрийских специалистов, которые сопровождали научные исследования и проектирование, контролировали ход работ. Стоимость укрепительных мероприятий составила около 6,2 млн лари.



Ущелье Легвтахеви расположено рядом с кварталом бань Абанотубани. Его водопад давно стал точкой притяжения для туристов и одним из самых популярных мест для свадебных фотосессий.



В последний раз реабилитация Легвтахеви проводилась в 2011-2012 годах. Тогда там демонтировали коллектор, в который Цавкисисцкали решили спрятать в 1950-х годах, а также отремонтировали фасады домов, расположенных над ущельем.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





