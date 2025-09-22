В Батуми сгорел автосервис: огонь уничтожил до 20 автомобилей

Крупный пожар произошел в одном из автосервисов Батуми недалеко от аэропорта в ночь на воскресенье, 21 сентября. Огонь полностью уничтожил техцентр, а также примерно 20 машин, оставленных на ремонт.



По предварительной информации, пожар начался в малярном ангаре, а затем перекинулся и на другие помещения. Над жилой зоной поднялись клубы черного дыма и запах смазочных материалов. Тушение заняло несколько часов, из-за угрозы взрывов спасатели перекрыли дорогу. При пожаре никто не пострадал.



Как пишет AjaraTimes, автосервис принадлежал гражданам РФ. Причины пожара неизвестны.



Одна из пострадавших клиентов рассказала в соцсетях, что незастрахованным автовладельцам мастерская обещала компенсации, однако их выплаты будут возможны только после окончания следственной проверки.



