Трамп считает неэффективными возобновляемые энергоресурсы

23.09.2025





нергетики, которую нам ошибочно навязывали. Кстати, возобновляемые энергоресурсы - это шутка, они не работают", - заявил он во вторник в ходе выступления на ГА ООН.



По словам Трампа, возобновляемые источники энергии являются слишком дорогими и недостаточно мощными, чтобы поддерживать работу предприятий, "которые вам нужны, чтобы называть вашу страну великой". Именно поэтому, по его словам, его администрация делает ставку именно на ископаемые энергоресурсы.



Он также заявил, что США могут экспортировать энергоресурсы во все страны, которые этого захотят.



"Мы готовы предоставлять энергоресурсы всем странам", - сказал он.



Трамп в ходе выступления в очередной раз назвал США самой богатой источниками энергии страной в мире. Он упомянул нефть, газ, а также уголь. По словам президента США, в настоящее время уголь можно использовать, не нанося существенного урона окружающей среде. "Поэтому мы называем его прекрасным, чистым углем", - добавил Трамп.





