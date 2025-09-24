В одном из районов в Тбилиси произошел взрыв

Два мощных взрыва газа с разницей в несколько часов произошли на улице Самгерети в частном секторе тбилисского района Надзаладеви в ночь на среду. Об этом сообщает TV Pirveli.



Пострадал один человек – 19-летняя девушка. Ее госпитализировали с тяжелыми ожогами, она остается в реанимации.



Первый взрыв раздался около 2 часов в жилом доме, второй – в магазине по соседству, где ночью никто не находился.



Оба строения частично разрушены, в окрестностях выбиты окна. Очевидцы говорят, что взрывы было слышно даже в других районах города.



Местные жители жалуются на ненадлежащее реагирование газовой компании и чрезвычайных служб. По их словам, в течение двух дней они сообщали в Tbilisi Energy о запахе газа на улице. Они также указывают, что после первого взрыва уведомили спасателей о сильном запахе в закрытой пекарне – те распорядились перекрыть подачу, но помещение не проверили.



В связи с произошедшим МВД Грузии начало следствие по статьям 240 и 240-1 УК – «нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ», а также «нарушение правил безопасности на объектах электро- илитеплоэнергии, газа, нефти или нефтепродуктов».





