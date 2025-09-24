|
|
|
В одном из районов в Тбилиси произошел взрыв
24.09.2025 15:14
Два мощных взрыва газа с разницей в несколько часов произошли на улице Самгерети в частном секторе тбилисского района Надзаладеви в ночь на среду. Об этом сообщает TV Pirveli.
Пострадал один человек – 19-летняя девушка. Ее госпитализировали с тяжелыми ожогами, она остается в реанимации.
Первый взрыв раздался около 2 часов в жилом доме, второй – в магазине по соседству, где ночью никто не находился.
Оба строения частично разрушены, в окрестностях выбиты окна. Очевидцы говорят, что взрывы было слышно даже в других районах города.
Местные жители жалуются на ненадлежащее реагирование газовой компании и чрезвычайных служб. По их словам, в течение двух дней они сообщали в Tbilisi Energy о запахе газа на улице. Они также указывают, что после первого взрыва уведомили спасателей о сильном запахе в закрытой пекарне – те распорядились перекрыть подачу, но помещение не проверили.
В связи с произошедшим МВД Грузии начало следствие по статьям 240 и 240-1 УК – «нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ», а также «нарушение правил безопасности на объектах электро- илитеплоэнергии, газа, нефти или нефтепродуктов».
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна